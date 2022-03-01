Поворознюк: Всі під’їзди до міста заміновані

Президент Інгульця Олександр Поворознюк готовий обороняти рідне місто.

Про це розповів сам власник клубу.

"Та яке життя. У 50 кілометрах танки, готуємось. У черговому стані. Чекаємо дати бій, щоб трохи легше було Києву.

Всі під'їзди до Петрового, включаючи мости та дороги, заміновані. Сюди танки не зайдуть. А якщо й зайдуть, то одиниці. Якщо зайдуть, то коктейлів вистачить на всіх.

Футболісти повинні грати у футбол, тому всім дана команда "По будинках". Але якщо буде геть важко – підуть і футболісти, повірте мені. Підніму, н###й, всіх. Поки справляємось, озброюємо тих людей, які є.

Все буде добрим", – сказав Поворознюк.