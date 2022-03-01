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Помер ексфорвард Динамо і Карпат

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Помер ексфорвард Динамо і Карпат
Помер ексфорвард Динамо і Карпат
#Динамо Київ, #Карпати, #Шахтар, #Іван Диковець

Джерело - Чемпіон.

У понеділок, 28 лютого, на 85-му році життя відійшов у вічність колишній нападник і капітан львівських Карпат Іван Диковець.

Про це повідомляє Львівська асоціація футболу на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Форвард розпочав професіональну кар'єру в ужгородському Спартаку у 1956 році. До переходу у Карпати встиг пограти за Динамо та Шахтар. З 1963 по 1967 рр. захищав кольори "зелено-білих" – був капітаном і забив 15 голів у 133 матчах. Догравав в ужгородській Верховині та чернівецькій Буковині, повісивши бутси на цвях у 1971 році.

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