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Вернидуб: Путін - це скотина, виродок і вампір в одному флаконі

Сьогодні 12:27 67 0
Фахівець - про відношення до російських загарбників
Вернидуб: Путін - це скотина, виродок і вампір в одному флаконі
#Юрій Вернидуб

Джерело - sportarena.com.

Президент РФ Володимир Путін копією Адольфа Гітлера, а російські пропагандистські ЗМІ - це гебельсівщина.

Про це заявив головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб.

“Путін хотів цього, але він ніколи не стане імператором усього світу. Він - копія Адольфа Гітлера. Я колись їх порівнював. Російські пропагандистські ЗМІ - це гебельсівщина. Путін і його всі ручні журналісти - тут Гебельс взагалі перевертається у гробу! Навіть він собі не міг дозволити того, що показує російське телебачення.

У мене просто немає слів. Путін - це скотина, виродок та вампір у одному флаконі. Правильно кажуть: Путін, пішов ти на х*р!”, - заявив Вернидуб.

Раніше стало відомо про те, що Вернидуб вступив до Збройних Сил України.

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