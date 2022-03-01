Вернидуб: Путін - це скотина, виродок і вампір в одному флаконі

Президент РФ Володимир Путін копією Адольфа Гітлера, а російські пропагандистські ЗМІ - це гебельсівщина.

Про це заявив головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб.

“Путін хотів цього, але він ніколи не стане імператором усього світу. Він - копія Адольфа Гітлера. Я колись їх порівнював. Російські пропагандистські ЗМІ - це гебельсівщина. Путін і його всі ручні журналісти - тут Гебельс взагалі перевертається у гробу! Навіть він собі не міг дозволити того, що показує російське телебачення.

У мене просто немає слів. Путін - це скотина, виродок та вампір у одному флаконі. Правильно кажуть: Путін, пішов ти на х*р!”, - заявив Вернидуб.