Джерело - Чемпіон.
Дортмундська Боруссія розписала мирову з Аугсбургом у межах 24 туру Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
24 тур, 27 лютого
Аугсбург - Боруссія Д 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 35 Азар, 1:1 - 78 Саренрен-Базі
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Джерело - Чемпіон.
Дортмундська Боруссія розписала мирову з Аугсбургом у межах 24 туру Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
24 тур, 27 лютого
Аугсбург - Боруссія Д 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 35 Азар, 1:1 - 78 Саренрен-Базі