Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 17:58 5924
Україна вимагає заборонити російським спортсменам виступати на міжнародних змаганнях
Сьогодні 16:35 277
Вернидуб вступив до лав територіальної оборони
Сьогодні 15:11 513
Беленюк: Мене турбує - реакція російських спортсменів, її немає
Сьогодні 14:44 369
Українські футболісти та тренери сформували фонд допомоги армії
Сьогодні 14:14 440
Усик вступив до лав тероборони
Сьогодні 13:42 524
Лужний: Залишусь в Україні, щоб боротися за наших людей та нашу країну
Сьогодні 12:58 476
Воронін: Нам не потрібна допомога Росії! Ідіть на х**!
Сьогодні 10:26 936
Білосюк: Ми кістками поляжемо, та рабами не будемо!!!!
Сьогодні 09:10 671
Збірна Росії гратиме під назвою РФС без прапора та гімну
Вчора 22:12 941 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Аугсбург - Боруссія Дортмунд 1:1. Огляд матчу

Сьогодні 16:46 193 0
Аугсбург - Боруссія Дортмунд 1:1. Огляд матчу
#Аугсбург, #Боруссія Дортмунд, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #ВІДЕООГЛЯД, #бундесл

Джерело - Чемпіон.

Дортмундська Боруссія розписала мирову  з Аугсбургом у межах 24 туру Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

24 тур, 27 лютого

Аугсбург - Боруссія Д 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Азар, 1:1 - 78 Саренрен-Базі

Коментарі ()
Популярне зараз
Зрадник України підтримав агресію Путіна Зрадник України підтримав агресію Путіна 2177 3
Де Дзербі покине Україну Де Дзербі покине Україну 1881
Севілья дотиснула Бетіс, Барселона розгромила Атлетік. Результати 26 туру Ла-Ліги Севілья дотиснула Бетіс, Барселона розгромила Атлетік. Результати 26 туру Ла-Ліги 1705
Наполі вирвало перемогу у Лаціо, Спеція Коваленка поступилась Ромі. Результати матчів 27 туру Серії А Наполі вирвало перемогу у Лаціо, Спеція Коваленка поступилась Ромі. Результати матчів 27 туру Серії А 2003
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 5924
Лілль переграв Ліон, Бордо з Ігнатенком зіграв внічию з Клермоном. Результати матчів 26 туру Ліги 1 Лілль переграв Ліон, Бордо з Ігнатенком зіграв внічию з Клермоном. Результати матчів 26 туру Ліги 1 1673
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 19006 3
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 18713 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 6235
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 12723
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 164030 3
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 67223 5