Торіно - Кальярі 1:2. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 27-му турі італійської Серії А Торіно мінімально поступилося Кальярі.
Чемпіонат Італії - Серія А
27 тур, 27 лютого
Торіно - Кальярі 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 21 Белланова, 1:1 - 54 Белотті, 1:2 - 62 Дейола
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Джерело - Чемпіон.
У 27-му турі італійської Серії А Торіно мінімально поступилося Кальярі.
Чемпіонат Італії - Серія А
27 тур, 27 лютого
Торіно - Кальярі 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 21 Белланова, 1:1 - 54 Белотті, 1:2 - 62 Дейола