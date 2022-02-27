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Торіно - Кальярі 1:2. Огляд матчу

Сьогодні 17:10 171 0
Огляд матчу Торіно - Кальярі
Торіно - Кальярі 1:2. Огляд матчу
#Кальярі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Торіно

Джерело - Чемпіон.

У 27-му турі італійської Серії А Торіно мінімально поступилося Кальярі.

Чемпіонат Італії - Серія А

27 тур, 27 лютого

Торіно - Кальярі 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 21 Белланова, 1:1 - 54 Белотті, 1:2 - 62 Дейола

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