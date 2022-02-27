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Реймс вирвав перемогу в Монако, Бордо з Ігнатенком зіграв внічию з Клермоном. Результати матчів 26 туру Ліги 1

Сьогодні 19:59 483 0
Результати матчів 26 туру Ліги 1
Реймс вирвав перемогу в Монако, Бордо з Ігнатенком зіграв внічию з Клермоном. Результати матчів 26 туру Ліги 1
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Монако, #Реймс

Джерело - Чемпіон.

У 26-му турі французької Ліги 1 Монако мінімально поступилося Реймсу.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

26 тур, 27 лютого

Монако - Реймс 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Бен Єддер, 1:1 - 85 автогол Фолланд, 1:2 - 90+3 Мбуку

Анже - Ланс 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Фулгіні, 1:1 - 73 Менді (автогол), 1:2 - 76 Клаусс

Брест - Лорян 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 73 Коне

Клермон - Бордо 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 13 Гілавогі, 1:1 - 32 Рашані

Мец - Нант 0:0

Труа - Марсель 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 28 Пайє, 1:1 - 90 Тузгар

21:45. Ліон - Лілль

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