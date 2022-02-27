Реймс вирвав перемогу в Монако, Бордо з Ігнатенком зіграв внічию з Клермоном. Результати матчів 26 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У 26-му турі французької Ліги 1 Монако мінімально поступилося Реймсу.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
26 тур, 27 лютого
Монако - Реймс 1:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 55 Бен Єддер, 1:1 - 85 автогол Фолланд, 1:2 - 90+3 Мбуку
Анже - Ланс 1:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 49 Фулгіні, 1:1 - 73 Менді (автогол), 1:2 - 76 Клаусс
Брест - Лор’ян 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 73 Коне
Клермон - Бордо 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 13 Гілавогі, 1:1 - 32 Рашані
Мец - Нант 0:0
Труа - Марсель 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 28 Пайє, 1:1 - 90 Тузгар
21:45. Ліон - Лілль