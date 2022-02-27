Наполі вирвало перемогу у Лаціо, Спеція Коваленка поступилась Ромі. Результати матчів 27 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 27 туру італійської Серії А.
Український півзахисник Спеції матч проти Роми провів на лаві запасних.
Чемпіонат Італії - Серія А
27 тур, 27 лютого
Торіно - Кальярі 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 21 Белланова, 1:1 - 54 Белотті, 1:2 - 62 Дейола
Верона - Венеція 3:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 54 Сімеоне, 2:0 - 63 Сімеоне, 2:1 - 81 Окереке, 3:1 - 88 Сімеоне
Спеція - Рома 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 90+8 Ебрахам
Лаціо - Наполі 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 62 Інсіньє, 1:1 - 88 Педро, 1:2 - 90+4 Руїс