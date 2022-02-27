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Наполі вирвало перемогу у Лаціо, Спеція Коваленка поступилась Ромі. Результати матчів 27 туру Серії А

Вчора 23:48 910 0
Відбулися матчі в Серії А
Наполі вирвало перемогу у Лаціо, Спеція Коваленка поступилась Ромі. Результати матчів 27 туру Серії А
#Кальярі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Торіно

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 27 туру італійської Серії А.

Український півзахисник Спеції матч проти Роми провів на лаві запасних.

Чемпіонат Італії - Серія А

27 тур, 27 лютого

Торіно - Кальярі 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 21 Белланова, 1:1 - 54 Белотті, 1:2 - 62 Дейола

Верона - Венеція 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 54 Сімеоне, 2:0 - 63 Сімеоне, 2:1 - 81 Окереке, 3:1 - 88 Сімеоне

Спеція - Рома 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 90+8 Ебрахам

Лаціо - Наполі 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 62 Інсіньє, 1:1 - 88 Педро, 1:2 - 90+4 Руїс

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