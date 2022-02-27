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Баєр Леверкузен - Армінія Білефельд 3:0. Огляд матчу

Сьогодні 15:13 259 0
Баєр Леверкузен - Армінія Білефельд 3:0. Огляд матчу
#Армінія, #Баєр, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

Баєр розгромно переміг Армінію в межах 24 туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

24 тур, 26 лютого

Баєр Леверкузен - Армінія Білефельд 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Аларіо, 2:0 - 57 Діабі, 3:0 - 81 Діабі

Раніше Гоффенгайм вирвав перемогу у Штутгарта.

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