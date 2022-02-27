Джерело - Чемпіон.
Баєр розгромно переміг Армінію в межах 24 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
24 тур, 26 лютого
Баєр Леверкузен - Армінія Білефельд 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 30 Аларіо, 2:0 - 57 Діабі, 3:0 - 81 Діабі
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Баєр розгромно переміг Армінію в межах 24 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
24 тур, 26 лютого
Баєр Леверкузен - Армінія Білефельд 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 30 Аларіо, 2:0 - 57 Діабі, 3:0 - 81 Діабі