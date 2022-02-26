Баєр розгромив Армінію, Боруссія М зіграла внічию з Вольфсбургом. Результати матчів 24 туру Бундесліги

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Відбулися матчі 26 туру Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
24 тур, 26 лютого
Баєр Леверкузен - Армінія Білефельд 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 30 Аларіо, 2:0 - 57 Діабі, 3:0 - 81 Діабі
Боруссія М. - Вольфсбург 2:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 6 Вінд, 0:2 - 33 Борнау, 1:2 - 42 Тюрам, 2:2 - 82 Емболо
Гройтер Фюрт - Кельн 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 53 Кайнц, 1:1 - 69 Грізбек
Уніон Берлін - Майнц 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 8 Харагучі, 2:0 - 56 Бекер, 3:0 - 75 Авонії, 3:1 - 90 Бургзорг
Фрайбург - Герта Берлін 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 12 Гріфо, 2:0 - 83 Шаде, 3:0 - 86 Гелер
19:30 Айнтрахт Франкфурт - Баварія Мюнхен