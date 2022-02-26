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Баєр розгромив Армінію, Боруссія М зіграла внічию з Вольфсбургом. Результати матчів 24 туру Бундесліги

Сьогодні 18:30 170 0
Баєр розгромив Армінію, Боруссія М зіграла внічию з Вольфсбургом. Результати матчів 24 туру Бундесліги
Баєр розгромив Армінію, Боруссія М зіграла внічию з Вольфсбургом. Результати матчів 24 туру Бундесліги
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 26 туру Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

24 тур, 26 лютого

Баєр Леверкузен - Армінія Білефельд 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Аларіо, 2:0 - 57 Діабі, 3:0 - 81 Діабі

Боруссія М. - Вольфсбург 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 6 Вінд, 0:2 - 33 Борнау, 1:2 - 42 Тюрам, 2:2 - 82 Емболо

Гройтер Фюрт - Кельн 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 53 Кайнц, 1:1 - 69 Грізбек

Уніон Берлін - Майнц 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 8 Харагучі, 2:0 - 56 Бекер, 3:0 - 75 Авонії, 3:1 - 90 Бургзорг

Фрайбург - Герта Берлін 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 12 Гріфо, 2:0 - 83 Шаде, 3:0 - 86 Гелер

19:30 Айнтрахт Франкфурт - Баварія Мюнхен

Раніше Гоффенгайм вирвав перемогу у Штутгарта.

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