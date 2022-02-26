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Тоттенгем розгромив Лідс, Манчестер Юнайтед не зміг переграти Вотфорд. Результати 27 туру АПЛ

Сьогодні 18:57 398 0
Результати 27 туру АПЛ
Тоттенгем розгромив Лідс, Манчестер Юнайтед не зміг переграти Вотфорд. Результати 27 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 27 туру АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ

27 тур, 26 лютого

Лідс - Тоттенгем 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 10 Догерті, 0:2 - 15 Кулусевскі, 0:3 - 27 Кейн, 0:4 - 85 Сон

Брентфорд - Ньюкасл Юнайтед 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 33 Жоелінтон, 0:2 - 44 Віллок

Крістал Пелес - Бернлі 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Шлупп, 1:1 - 46 Мілівоєвич (автогол)

Манчестер Юнайтед - Вотфорд 0:0

Брайтон - Астон Вілла 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Кеш, 0:2 - 68 Воткінс

19:30 Евертон - Манчестер Сіті

Раніше Саутгемптон переміг Норвіч.

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