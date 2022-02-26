Тоттенгем розгромив Лідс, Манчестер Юнайтед не зміг переграти Вотфорд. Результати 27 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 27 туру АПЛ.
Чемпіонат Англії - АПЛ
27 тур, 26 лютого
Лідс - Тоттенгем 0:4 (0:3)
Голи: 0:1 - 10 Догерті, 0:2 - 15 Кулусевскі, 0:3 - 27 Кейн, 0:4 - 85 Сон
Брентфорд - Ньюкасл Юнайтед 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 33 Жоелінтон, 0:2 - 44 Віллок
Крістал Пелес - Бернлі 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 9 Шлупп, 1:1 - 46 Мілівоєвич (автогол)
Манчестер Юнайтед - Вотфорд 0:0
Брайтон - Астон Вілла 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 17 Кеш, 0:2 - 68 Воткінс
19:30 Евертон - Манчестер Сіті
Раніше Саутгемптон переміг Норвіч.