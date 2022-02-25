Тухель: Це найгірша причина для перенесення фіналу Ліги чемпіонів

УЄФА вчинила правильно, коли перенесла фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга до Парижа.

Про це розповів головний тренер Челсі Томас Тухель відповів на питання про те, чи правильне рішення ухвалив УЄФА, перенісши фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга до Парижа.

"Так, очевидно, що це правильне рішення і, на мій погляд, це найгірша причина для перенесення, найгірша причина.

У нас жахливі почуття з цього приводу, це затьмарило наш розум і вдарило по концентрації. Ми повністю розуміємо це рішення", - відзначив Тухель.