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Форвард Металіста: Віримо, що все буде добре

Вчора 23:50 155 0
Матеус Пейшото прокоментував війну Росії проти України
Форвард Металіста: Віримо, що все буде добре
#Металіст, #Пейшото, #Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Форвард Металіста Матеус Пейшото відреагував на широкомасштабне вторгнення військ РФ на територію України.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"Пишу це повідомлення, щоб сказати – зі мною все добре. Я з товаришами по команді були на зборі в Туреччині, мали сьогодні повертатися до Харкова/України, щоб зіграти в Кубку України. Але зараз рейси скасовано.

Ми не в Україні. Чекаємо на позицію клубу та посольства Бразилії.

Ми молимося за всіх в країні. Віримо, що все буде добре", – написав Пейшото.

Раніше Де Дзербі відмовився покидати Україну.

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