Форвард Металіста: Віримо, що все буде добре

Форвард Металіста Матеус Пейшото відреагував на широкомасштабне вторгнення військ РФ на територію України.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"Пишу це повідомлення, щоб сказати – зі мною все добре. Я з товаришами по команді були на зборі в Туреччині, мали сьогодні повертатися до Харкова/України, щоб зіграти в Кубку України. Але зараз рейси скасовано.

Ми не в Україні. Чекаємо на позицію клубу та посольства Бразилії.

Ми молимося за всіх в країні. Віримо, що все буде добре", – написав Пейшото.