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Маркевич: Очі у Путіна неадекватні

Сьогодні 19:14 199 0
Мирон Маркевич прокоментував агресію Росії
Маркевич: Очі у Путіна неадекватні
#Путін, #Мирон Маркевич

Джерело - tribuna.com.

Відомий український тренер Мирон Маркевич відреагував на агресію РФ і визнання незалежності "Л/ДНР".

Про це фахівець розповів у коментарі tribuna.com.

"Не знаю, чи можуть російські війська піти далі, чим Донецьк і Луганськ. Дивлячись на Путіна – від нього все можна очікувати. Очі у нього неадекватні. Його вже стільки раз обізвали в Україні, що йому вистачить надовго. Якщо все-таки буде повномасштабний наступ, то потрібно буде оборонятися. Війна є війна, нікуди від того не дінешся.Наша армія, наші хлопці так просто не здадуться. Як і весь народ. Путіну тут легко не буде. Можливо, в нього поміняється щось в голові. Але, дивлячись на нього, не бачу цього", - сказав Маркевич.

Раніше капітан Динамо подякував захисникам України на всіх фронтах.

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