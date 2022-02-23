Маркевич: Очі у Путіна неадекватні

Відомий український тренер Мирон Маркевич відреагував на агресію РФ і визнання незалежності "Л/ДНР".

Про це фахівець розповів у коментарі tribuna.com.

"Не знаю, чи можуть російські війська піти далі, чим Донецьк і Луганськ. Дивлячись на Путіна – від нього все можна очікувати. Очі у нього неадекватні. Його вже стільки раз обізвали в Україні, що йому вистачить надовго. Якщо все-таки буде повномасштабний наступ, то потрібно буде оборонятися. Війна є війна, нікуди від того не дінешся.Наша армія, наші хлопці так просто не здадуться. Як і весь народ. Путіну тут легко не буде. Можливо, в нього поміняється щось в голові. Але, дивлячись на нього, не бачу цього", - сказав Маркевич.