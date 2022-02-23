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Саррі: У Лаціо є всі шанси на успіх в матчі з Порту

Сьогодні 22:55 110 0
Мауріціо Саррі прокоментував матч проти Порту
Саррі: У Лаціо є всі шанси на успіх в матчі з Порту
Фото - gettyimages
#Лаціо, #Ліга Європи, #Мауріціо Саррі, #Порту

Джерело - football.ua.

Лаціо готове взяти реванш у Порту у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

Про це розповів головний тренер "орлів" Мауріціо Саррі.

"Порту - сильна команда, яка була б конкурентною в Серії А. Не дарма вони так добре виступають у чемпіонаті Португалії. Перший матч показав, що буде дуже складно, але не неможливо. У нас є всі шанси на успіх.

Про матч із Наполі думатимемо виключно після матчу Ліги Європи. Ачербі та Педро не зіграють з Порту — їхні травми не такі серйозні, але вони не зможуть відновитися до завтра", — відзначив Саррі.

Поєдинок Лаціо-Порту відбудеться у четвер, 24 лютого о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, що у першому матчі протистояння Порту вдома переміг Лаціо - 2:1.

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