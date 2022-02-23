Кльоц продовжив контракт з Вересом

Нова угода діятиме до червня 2024 року

Джерело - ФК Верес.

Півзахисник Дмитро Кльоц продовжив контракт із рівненським Вересом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода між футболістом та народним клубом діятиме до червня 2024 року.

До червоно-чорних Дмитро Кльоц приєднався минулого літа. У нинішньому сезоні півзахисник зіграв за Верес 9 матчів (8 у чемпіонаті та 1 у Кубку України) і забив 1 гол. Зараз футболіст продовжує відновлюватися після ушкодження хрестоподібної зв’язки коліна.

Нагадаємо Верес мінімально здолав Мактаарал у контрольному матчі.