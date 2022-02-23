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Шаран: Взаєморозуміння Селезньова на полі залишає бажати кращого

Сьогодні 10:40 209 0
Фахівець поділився враження від збору команди
Шаран: Взаєморозуміння Селезньова на полі залишає бажати кращого
#Минай, #Євген Селезньов, #Володимир Шаран

Джерело - Meta-ratings.com.ua.

Головний тренер Минаю Володимир Шаран задоволений відношенням футболістів до роботи на зборі в Туреччині.

Про це заявив фахівець.

"Збір пройшов нормально, і загалом я ним задоволений. Все, що запланували, виконали - це найголовніше. Щодо контрольних матчів, то всі вони відбулися відповідно до наміченого плану. Загалом умови для проведення збору у Минаю були гарними. Єдине, що футбольні поля цього разу були не такої якості, як хотілося б. Виною тому сильні опади. До речі, відповідальні за проведення збору люди попереджали, що газони будуть не такими, як під час мого торішнього приїзду до Туреччини в ролі головного тренера Олександрії.

Селезньов? Як і інші хлопці, проявили себе на зборах добре. А ось порозуміння на полі в нього бажає кращого", - сказав Шаран.

Раніше Минай підписав двох захисників.

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