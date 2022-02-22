Луческу робить акцент на грі в обороні - Бойко

Головний тренер Динамо Мірча Луческу на зимових зборах особливу увагу приділяв грі в обороні.

Про це розповів голкіпер киян Денис Бойко.

"Три збори – це незвично, адже зазвичай узимку ми проводили по два. Трохи змінився режим підготовки, вона зайняла більше часу. Прикро, що ми не вийшли у весняну частину єврокубків, тому збори вийшли довшими. Але нічого страшного, добре, що між зборами була можливість 2-3 дні відпочити. Хтось хотів, міг полетіти додому або побачитися з сім'ями в Туреччині. Загалом, ми виконали хорошу роботу, готуємося тут уже не перший рік, умови були відмінними, тому все добре.

Луческу акцент робив на грі в обороні, ми відпрацьовували різні схеми. Мені складно сказати, чи готові футболісти на даний момент, напевно, це питання до тренерів – тільки вони можуть сказати, в якому функціональному стані перебувають гравці. Можу сказати лише за себе та колег-воротарів – ми на сьогодні готові до другої частини сезону", - відзначив Бойко.