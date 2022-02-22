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Скрипник: Задоволений зборами Зорі

Сьогодні 23:10 48 0
Віктор Скрипник прокоментував збори Зорі
Скрипник: Задоволений зборами Зорі
#Зоря, #Чемпіонат України, УПЛ, #Віктор Скрипник

Джерело - zarya-lugansk.com.

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник підсумував роботу команди на зимових зборах.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Збори – це збори. Все пройшло нормально. Ми тренувалися та грали під навантаженнями. Як ми підготувалися на зборах покажуть перші офіційні ігри. Яким би не був результат на зборах, завжди хочеться вигравати. Підводячи підсумок, ще раз скажу, що задоволений тим, як пройшли збори. Головне, що не було важких травм. Це найголовніше", - розповів Скрипник.

Нагадаємо, Зоря дозаявила п'ятьох гравців на другу частину сезону.

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