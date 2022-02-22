Худжамов пояснив перехід у Полісся

Колишній воротар збірної України Рустам Худжамов майже одразу прийняв пропозицію Полісся.

Про це розповів сам український фахівець у коментарі Meta Ratings.

"Можна сказати, все сталося спонтанно та швидко. Мені зателефонували, зробили пропозицію і буквально за три-чотири дні все вирішилось.

З Юрієм Калітвінцевим я був знайомий раніше. Ще під час моїх виступів він запрошував мене на товариську гру збірної, коли очолював національну команду. Тоді він склав приємне враження. Нині воно посилилося. Працювати із ним дуже комфортно. З Геннадієм Литовченком, його помічником, ми теж дуже добре знайомі – ще з часів спільної роботи у Харкові, коли я був молодим воротарем.

З усіма трьома голкіперами Полісся я теж знайомий, перетинався з ними по роботі. І після кар'єри стикався, спілкувалися. Тож часу на знайомство нам не знадобиться. Але тепер треба дивитися на них під іншим ракурсом з погляду тренера. Тренерська ліцензія у мене є, але зараз ще перебуваю на стадії отримання ліцензії за воротарським спрямуванням.

Мені цікаве тренерство. За час кар'єри я працював з багатьма фахівцями, але особливо сподобалася робота з хорватом Рогічем у Шахтарі. Він допоміг мені зрозуміти багато нюансів, витягнув з мене весь потенціал. Його робота лягла на душу, і десь у 32-33 роки я вирішив, що коли працюватиму тренером воротарів, то використовуватиму його методику", – сказав Худжамов.