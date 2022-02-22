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Мама Мбаппе рекомендувала синові продовжити контракт з ПСЖ

Сьогодні 13:49 124 0
У мами Мбаппе хороші стосунки зі спортивним директором команди
Мама Мбаппе рекомендувала синові продовжити контракт з ПСЖ
#Аль-Хелайфі, #Леонардо, #ПСЖ, #Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Marca.

Мама форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе рекомендувала синові залишитися у французькому клубі.

Про це повідомляє Marca.

Мати футболіста приваблюють контрактні пропозиції, які парижани роблять її синові.

Жінка не раз рекомендувала нападнику продовжити контракт з ПСЖ на знак подяки клубу та французькому футболу.

Крім того, у мами Мбаппе хороші стосунки зі спортивним директором команди Леонардо та президентом клубу Нассером Аль-Хелайфі.

Проте сам Кіліан наразі не змінив рішення - він хоче перейти до Реалу.

Нагадаємо, Ліверпуль вибув із гонки за Мбаппе.

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