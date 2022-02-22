Мама Мбаппе рекомендувала синові продовжити контракт з ПСЖ

Джерело - Marca.
Мама форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе рекомендувала синові залишитися у французькому клубі.
Про це повідомляє Marca.
Мати футболіста приваблюють контрактні пропозиції, які парижани роблять її синові.
Жінка не раз рекомендувала нападнику продовжити контракт з ПСЖ на знак подяки клубу та французькому футболу.
Крім того, у мами Мбаппе хороші стосунки зі спортивним директором команди Леонардо та президентом клубу Нассером Аль-Хелайфі.
Проте сам Кіліан наразі не змінив рішення - він хоче перейти до Реалу.
Нагадаємо, Ліверпуль вибув із гонки за Мбаппе.