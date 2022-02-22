Тоттенгем не пропонуватиме Кейну новий контракт

Чинний договір розрахований до 2024 року

Джерело - The Athletic.

Тоттенгем не має наміру пропонувати форварду Гаррі Кейну новий контракт найближчим часом.

Про це повідомляє The Athletic.

Улітку "шпори" намагалися укласти з нападником нову угоду, але він відмовився на тлі можливості перейти до Манчестер Сіті.

Зараз англієць збирається подивитися, як прогресуватиме команда, і лише потім ухвалить рішення про своє майбутнє.

Тоттенгем же хоче, щоб ініціатива щодо продовження контракту виходила від футболіста, тому робити перший крок поки не стане.

Поточний договір розрахований до 2024 року.

Раніше дубль Кейна приніс Тоттенгему перемогу над Манчестер Сіті Зінченка.