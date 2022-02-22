Декілька міст зацікавлені у проведенні ігор

Джерело - ESPN.

Реал, Барселона та Ювентус можуть провести товариські матчі у США влітку.

Про це повідомляє ESPN.

Клуби, які продовжують підтримувати ідею Суперліги Європи, хочуть організувати серію товариських ігор. Команди запропонували Мілану стати четвертим учасником турне.

Місця проведення матчів поки що не визначені, але планується, що це буде західне узбережжя США. Декілька міст зацікавлені у проведенні ігор.

Реал, Барселона та Ювентус сподіваються отримати з ідеї максимальний прибуток, щоб компенсувати втрати від пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, Ліга чемпіонів отримає 15 млрд євро від ТВ-прав за три роки.