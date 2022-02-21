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Мампассі: Чи робиться російський паспорт? Я цим не займаюся

Сьогодні 19:26 144 0
Мампассі прокоментував прийняття російського громадянства
Мампассі: Чи робиться російський паспорт? Я цим не займаюся
#Локомотив, #Мампассі, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат Росії

Джерело - sport-express.ru.

Локомотив не вимагав в українського захисника Марка Мампассі прийняття російського громадянства.

Про це розповів сам футболіст.

"Російський паспорт? Такої вимоги не було. Все стосувалося спортивних питань. Після всіх аргументів я був зацікавлений у переході, хотів грати за Локомотив. Бачив, десь писали, що мене можуть дискваліфікувати через зміну спортивного громадянства. Якби в цьому були хоч якісь сумнівні моменти, я не пішов би на це. Впевнений, що жодних проблем не буде.

Чи робиться російський паспорт? Я цим не займаюся", – розповів Мампассі.

Нагадаємо, Локомотив заявив Мампассі в РПЛ як росіянина.

Раніше повідомлялося, що Шаблій заробив 400 тис євро на трансфері Мампассі у Локомотив.

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