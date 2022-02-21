Мампассі: Чи робиться російський паспорт? Я цим не займаюся

Локомотив не вимагав в українського захисника Марка Мампассі прийняття російського громадянства.

Про це розповів сам футболіст.

"Російський паспорт? Такої вимоги не було. Все стосувалося спортивних питань. Після всіх аргументів я був зацікавлений у переході, хотів грати за Локомотив. Бачив, десь писали, що мене можуть дискваліфікувати через зміну спортивного громадянства. Якби в цьому були хоч якісь сумнівні моменти, я не пішов би на це. Впевнений, що жодних проблем не буде.

Чи робиться російський паспорт? Я цим не займаюся", – розповів Мампассі.