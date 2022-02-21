Ексоборонець Шахтаря пояснив перехід у московський Локомотив

Колишній захисник Шахтаря Марк Мампассі перейшов у Локомотив заради ігрової практики.

Про це розповів сам футболіст.

"Чому наважився на переїзд з України в Росію? Не люблю легких шляхів. Чим складніше, тим цікавіше. Розумів, що буде критика. Але якщо тренер Шахтаря не бачив мене у складі, я вирішив спробувати зайти з іншого боку.

Було три хвилі. Перша, коли з'явилися чутки про Спартак, мене всі почали критикувати. Згодом, коли з'явилася новина, що я підписав попередній контракт із Локомотивом. І вже після офіційного оголошення. Весело було...

Особливо неприємно було вперше. Тоді ЗМІ написали, що я мало не перейшов до Спартака. А я знав, що це все неправда, але в коментарях мене поливали. Тож коли відбувся перехід у Локо, я вже спокійніше відреагував. Мама дуже переживала, не розуміла, як люди можуть таке писати. Говорив їй: "Не читай це, вже все сталося".

В Україні зчинили такий шум, ніби я гравець основного складу Шахтаря та збірної. Грав у Маріуполі, мене там ніхто не знав... А тут з'явився привід – і раптом вирішили про мене висловитися", - розповів Мампассі.