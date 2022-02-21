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Григорчук назвав основне завдання Чорноморця на сезон

Сьогодні 22:54 120 0
Роман Григорчук прокоментував основне завдання команди
Григорчук назвав основне завдання Чорноморця на сезон
#Григорчук, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - football.ua.

Чорноморець повинен залишитись в УПЛ за підсумками сезону 2021/22.

Про це розповів головний тренер одеського клубу Роман Григорчук.

"Ми ще хочемо доопрацювати у трансферному плані. Ми хотіли б, щоб були ще новачки.

Бергквіст та Ванцаша? Ми не шукали спеціально капітанів. При комплектації команди ми хотіли отримати досвідчених гравців, здатних вирішувати наші завдання в умовах непростої турнірної ситуації, яка передбачає стрес і тиск. Для цього потрібен певний досвід. І наявність одразу двох колишніх капітанів команд має нам допомогти.

Головне, щоб у складі команди були люди, здатні допомогти вирішити наше основне завдання – залишитися в УПЛ”, - відзначив Григорчук.

Раніше Чорноморець у серії пенальті обіграв Верес.

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