Григорчук назвав основне завдання Чорноморця на сезон

Джерело - football.ua.
Чорноморець повинен залишитись в УПЛ за підсумками сезону 2021/22.
Про це розповів головний тренер одеського клубу Роман Григорчук.
"Ми ще хочемо доопрацювати у трансферному плані. Ми хотіли б, щоб були ще новачки.
Бергквіст та Ванцаша? Ми не шукали спеціально капітанів. При комплектації команди ми хотіли отримати досвідчених гравців, здатних вирішувати наші завдання в умовах непростої турнірної ситуації, яка передбачає стрес і тиск. Для цього потрібен певний досвід. І наявність одразу двох колишніх капітанів команд має нам допомогти.
Головне, щоб у складі команди були люди, здатні допомогти вирішити наше основне завдання – залишитися в УПЛ”, - відзначив Григорчук.
Раніше Чорноморець у серії пенальті обіграв Верес.