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Воробей назвав найбільшу суму преміальних отриманих у Шахтарі

Сьогодні 16:11 202 0
Андрій Воробей прокоментував преміальні у Шахтарі
Воробей назвав найбільшу суму преміальних отриманих у Шахтарі
#Воробей, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Колишній форвард Шахтаря Андрій Воробей назвав найбільшу премію, яку отримував у донецькому клубі.

Про це розповів сам футболіст у програмі ОТДУШИВДУШУ.

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"Близько 100 тисяч доларів були преміальні за матч. Вийшли в Лігу чемпіонів. Зі Славією грали, то стільки не отримували, але начебто Брюгге пройшли.

Насипали за чотири гри. То були ті часи, коли шалені гроші були. Зараз, звісно, такого немає", – зазначив Воробей.

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