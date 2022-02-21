Калітвінцев: Якби була пропозиція з Росії, то навіть не розглядав би її

Новачок Олександрії Владислав Калітвінцев не отримував пропозицій від російських клубів.

Про це він розповів порталу FanDay.net.

"Якби була пропозиція з Росії, то навіть не розглядав би її, а одразу відмовився б. Я не лізу в політику і не хочу нічого коментувати. Звичайно, це все насторожує, але я думаю, що все буде добре", - заявив гравець.

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"Україна мені багато дала. Хоча я сам народився в Москві, але я там прожив дуже мало. У три роки я вже переїхав із сім'єю до Києва. Тому я вважаю себе повноцінним киянином. Все своє свідоме життя провів у Києві та Україні. Для мене Україна - це мій дім”, - сказав Калітвінцев.