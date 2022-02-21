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Обамеянг - перший гравець у 21 столітті, який зробив хет-трик у чотирьох ТОП-лігах

Сьогодні 11:25 45 0
Це його перші голи за каталонців після переходу з Арсеналу
Обамеянг - перший гравець у 21 столітті, який зробив хет-трик у чотирьох ТОП-лігах
#Барселона, #Валенсія, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #П'єр-Емерік Обамеянг

Джерело - Чемпіон.

Нападник Барселони П'єр-Емерік Обамеянг встановив унікальне досягнення у матчі 25 туру чемпіонату Іспанії проти Валенсії (1:4).

Про це повідмоляє Squawka Football.

Габонець оформив хет-трик. Це його перші голи за каталонців після переходу з Арсеналу.

Таким чином, Обамеянг став першим гравцем у 21 столітті, який зробив хет-трик у французькій Лізі 1, німецькій Бундеслізі, англійській Прем'єр-лізі та іспанській Ла-Лізі.

  АктуальноВаленсія - Барселона 1:4. Огляд матчу

У Франції вихованець Мілана грав за Діжон, Лілль, Монако та Сент-Етьєн, у Німеччині – за Боруссію Дортмунд, в Англії – за Арсенал.

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