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Бетіс - Мальорка 2:1. Огляд матчу

Сьогодні 22:53 111 0
"Біло-зелені" закріпилися на третьому місці в Ла-Лізі
Бетіс - Мальорка 2:1. Огляд матчу
#Бетіс, #ВІДЕООГЛЯД, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Мальорка

Джерело - Чемпіон.

Бетіс здобув мінімальну перемогу над Мальоркою в межах 25 туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

25 тур, 20 лютого

Бетіс - Мальорка 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Морено, 1:1 - 75 Мурікі, 2:1 - 83 Жозе(П)

Раніше Реал переміг Алавес.

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