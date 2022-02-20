Джерело - Чемпіон.
Бетіс здобув мінімальну перемогу над Мальоркою в межах 25 туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
25 тур, 20 лютого
Голи: 1:0 - 25 Морено, 1:1 - 75 Мурікі, 2:1 - 83 Жозе(П)
Раніше Реал переміг Алавес.
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Джерело - Чемпіон.
Бетіс здобув мінімальну перемогу над Мальоркою в межах 25 туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
25 тур, 20 лютого
Голи: 1:0 - 25 Морено, 1:1 - 75 Мурікі, 2:1 - 83 Жозе(П)
Раніше Реал переміг Алавес.