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Вольфсбург - Гоффенгайм 1:2. Огляд матчу

Сьогодні 18:39 159 0
Вольфсбург програв Гоффенгайму в Бундеслізі
Вольфсбург - Гоффенгайм 1:2. Огляд матчу
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Вольфсбург, #Гоффенгайм

Джерело - Чемпіон.

Вольфсбург мінімально програв Гоффенгайму в межах 23 туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

23 тур, 19 лютого

Вольфсбург - Гоффенгайм 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Вінд, 1:1 - 74 Ларсен, 1:2 - 78 Крамарич

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