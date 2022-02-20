Джерело - Чемпіон.
Вольфсбург мінімально програв Гоффенгайму в межах 23 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
23 тур, 19 лютого
Вольфсбург - Гоффенгайм 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 36 Вінд, 1:1 - 74 Ларсен, 1:2 - 78 Крамарич
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Джерело - Чемпіон.
Вольфсбург мінімально програв Гоффенгайму в межах 23 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
23 тур, 19 лютого
Вольфсбург - Гоффенгайм 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 36 Вінд, 1:1 - 74 Ларсен, 1:2 - 78 Крамарич