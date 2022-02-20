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Баварія виграла у Гройтера, Боруссія Д декласувала Боруссію М. Результати матчів 23 туру Бундесліги

Сьогодні 20:37 454 0
Роберт Левандовський оформив дубль
Баварія виграла у Гройтера, Боруссія Д декласувала Боруссію М. Результати матчів 23 туру Бундесліги
Фото: AFP
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Гройтер Фюрт

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 лютого, відбулися матчі в 23 турі Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

23 тур, 20 лютого

Баварія - Гройтер Фюрт 4:1  (0:1)

Голи: 0:1 - 43 Хргота, 1:1 - 47 Левандовський, 2:1 - 61 автогол Грізбек, 3:1 - 82 Левандовський, 4:1 - 90+1 Чупо-Мотінг

Боруссія Д - Боруссія М 6:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 26 Ройс, 2:0 - 32 Мален, 3:0 - 70 Вольф, 4:0 - 74 Мукоко, 5:0 - 81 Ройс, 6:0 - 90+1 Джан(П)

Сьогодні відбудеться ще один матч в Бундеслізі:

20:30. Герта - РБ Лейпциг

Нагадаємо, дебютний гол Сікана приніс Ганзі нічию з Дармштадом у Бундеслізі 2.

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