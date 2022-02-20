Ніцца перемогла Анже, Ренн розгромив Труа. Результати 25 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 25 туру Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
25 тур, 20 лютого
Ніцца - Анже 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 19 Клюйверт
Лор'ян - Монпельє 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 56 Саваньє
Реймс - Брест 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 4 Фаєс, 1:1 - 34 Сатріано
Ренн - Труа 4:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 14 Гірассі, 2:0 - 20 Гірассі, 2:1 - 39 Угбо, 3:1 - 75 Террьє, 4:1 - 86 Лаборд(П)
Сент-Етьєн - Страсбург 2:2 (2:2)
Голи: 1:0 - 4 Будебуз, 1:1 - 21 Діалло, 1:2 - 30 Перрен, 2:2 - 34 Хазрі
Сьогодні у Лізі 1 буде зіграно ще 2 матчі.
18:05 Бордо - Монако
21:45 Марсель - Клермон
Раніше ПСЖ програв Нанту.