Ніцца перемогла Анже, Ренн розгромив Труа. Результати 25 туру Ліги 1

Результати 25 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 25 туру Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

25 тур, 20 лютого

Ніцца - Анже 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 19 Клюйверт

Лор'ян - Монпельє 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 56 Саваньє

Реймс - Брест 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 4 Фаєс, 1:1 - 34 Сатріано

Ренн - Труа 4:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 14 Гірассі, 2:0 - 20 Гірассі, 2:1 - 39 Угбо, 3:1 - 75 Террьє, 4:1 - 86 Лаборд(П)

Сент-Етьєн - Страсбург 2:2 (2:2)

Голи: 1:0 - 4 Будебуз, 1:1 - 21 Діалло, 1:2 - 30 Перрен, 2:2 - 34 Хазрі

Сьогодні у Лізі 1 буде зіграно ще 2 матчі.

18:05 Бордо - Монако

21:45 Марсель - Клермон

Раніше ПСЖ програв Нанту.