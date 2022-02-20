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Брайтон - Бернлі 0:3. Огляд матчу

Сьогодні 13:55 130 0
Огляд матчу Брайтон - Бернлі
Брайтон - Бернлі 0:3. Огляд матчу
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Бернлі, #Брайтон

Джерело - Чемпіон.

У 26 турі англійської Прем'єр-ліги Брайтон поступився Бернлі.

Чемпіонат Англії - АПЛ

26 тур, 19 лютого

Брайтон - Бернлі 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 21 Вегхорст, 0:2 - 40 Браунхілл, 0:3 - 69 Леннон

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