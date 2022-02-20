Брайтон - Бернлі 0:3. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 26 турі англійської Прем'єр-ліги Брайтон поступився Бернлі.
Чемпіонат Англії - АПЛ
26 тур, 19 лютого
Брайтон - Бернлі 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 21 Вегхорст, 0:2 - 40 Браунхілл, 0:3 - 69 Леннон
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У 26 турі англійської Прем'єр-ліги Брайтон поступився Бернлі.
Чемпіонат Англії - АПЛ
26 тур, 19 лютого
Брайтон - Бернлі 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 21 Вегхорст, 0:2 - 40 Браунхілл, 0:3 - 69 Леннон