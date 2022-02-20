Коноплянка як футболіст, вищий за рівнем, ніж Краковія - Бєлік

Півзахисник Краковії Євген Коноплянка обрав не найкращий клуб.

Про це розповів ексфорвард збірної України та донецького Шахтаря Олексій Бєлік.

"Мені здається, що Євген, як футболіст, вищий за рівнем, ніж команда Краковія. Але ми розуміємо, що він мав у Шахтарі проблеми з ігровою практикою. Він через травми мало грав і рідко потрапляв до складу "гірників". Не знаю, наскільки Кракові найкращий варіант для Євгена, оскільки повідомлялося, що Коноплянка міг перейти в австрійський ЛАСК. Можливо, були й інші варіанти. Ми розуміємо, що багато залежало і від фінансових умов. Також розуміємо, що все залежало не лише від Коноплянки, а й від Шахтаря.

В принципі коли футболіст такого рівня мало грає, це не дуже добре. І коли такий футболіст знаходить команду, де він зможе регулярно виступати, то це потрібно розцінювати позитивно", - відзначив Бєлік.