Вольфсбург поступився Гоффенгайм, Бохум вирвав нічию в Штутгарта. Результати 23 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 19 лютого, в 23 турі Бундесліги відбулося 4 матчі.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
23 тур, 19 лютого
Армінія - Уніон 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 53 Окугава
Аугсбург - Фрайбург 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 4 Петерсен, 1:1 - 16 Грегорич, 1:2 - 26 Шлоттербек
Вольфсбург - Гоффенгайм 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 36 Вінд, 1:1 - 74 Ларсен, 1:2 - 78 Крамарич
Штутгарт - Бохум 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 56 автогол Белла-Кочап, 1:1 - 90+4 Льовен(П)
Сьогодні відбудеться ще один матч у чемпіонаті Німеччини:
19:30. Кельн - Айнтрахт