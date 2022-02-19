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Вольфсбург поступився Гоффенгайм, Бохум вирвав нічию в Штутгарта. Результати 23 туру Бундесліги

Сьогодні 18:25 145 0
Відбулися матчі в чемпіонаті Німеччині
Вольфсбург поступився Гоффенгайм, Бохум вирвав нічию в Штутгарта. Результати 23 туру Бундесліги
#Армінія, #Аугсбург, #Бохум, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Вольфсбург, #Гоффенгайм, #Уніон Берлін, #Фрайбург, #Штутгарт

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 лютого, в 23 турі Бундесліги відбулося 4 матчі.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

23 тур, 19 лютого

Армінія - Уніон 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 53 Окугава

Аугсбург - Фрайбург 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 4 Петерсен, 1:1 - 16 Грегорич, 1:2 - 26 Шлоттербек

Вольфсбург - Гоффенгайм 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Вінд, 1:1 - 74 Ларсен, 1:2 - 78 Крамарич

Штутгарт - Бохум 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 автогол Белла-Кочап, 1:1 - 90+4 Льовен(П)

Сьогодні відбудеться ще один матч у чемпіонаті Німеччини:

19:30. Кельн - Айнтрахт

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