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Абрамовича позбавили привілеїв у Великій Британії

Сьогодні 14:14 67 0
Російські олігархи відчують на собі агресивні дії Російської Федерації
Абрамовича позбавили привілеїв у Великій Британії
#Роман Абрамович, #Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Челсі

Джерело - football24.ua.

Велика Британія негайно відкликала усі так звані "золоті візи" громадян Російської Федерації.

Про це повідомляє Sky.

Це серйозний привілей для іноземців, які інвестували у британську економіку понад 2 млн фунтів. "Золота віза" дозволяла прискорити й спростити отримання дозволу на проживання. Тепер ця можливість відпала для російських олігархів (офіційного списку прізвищ немає), серед яких і власники англійських клубів. Двоє найпомітніших – Роман Абрамович (Челсі) та Алішер Усманов (має частку у Евертоні).

Велика Британія ухвалила це рішення на тлі чергового погіршення ситуації на кордоні Росії та України.

Раніше Абрамович втратив 580 млн через можливе вторгнення Росії в Україну.

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