Абрамовича позбавили привілеїв у Великій Британії

Джерело - football24.ua.
Велика Британія негайно відкликала усі так звані "золоті візи" громадян Російської Федерації.
Про це повідомляє Sky.
Це серйозний привілей для іноземців, які інвестували у британську економіку понад 2 млн фунтів. "Золота віза" дозволяла прискорити й спростити отримання дозволу на проживання. Тепер ця можливість відпала для російських олігархів (офіційного списку прізвищ немає), серед яких і власники англійських клубів. Двоє найпомітніших – Роман Абрамович (Челсі) та Алішер Усманов (має частку у Евертоні).
Велика Британія ухвалила це рішення на тлі чергового погіршення ситуації на кордоні Росії та України.
Раніше Абрамович втратив 580 млн через можливе вторгнення Росії в Україну.