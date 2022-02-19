Абрамовича позбавили привілеїв у Великій Британії

Російські олігархи відчують на собі агресивні дії Російської Федерації

Велика Британія негайно відкликала усі так звані "золоті візи" громадян Російської Федерації.

Про це повідомляє Sky.

Це серйозний привілей для іноземців, які інвестували у британську економіку понад 2 млн фунтів. "Золота віза" дозволяла прискорити й спростити отримання дозволу на проживання. Тепер ця можливість відпала для російських олігархів (офіційного списку прізвищ немає), серед яких і власники англійських клубів. Двоє найпомітніших – Роман Абрамович (Челсі) та Алішер Усманов (має частку у Евертоні).

Велика Британія ухвалила це рішення на тлі чергового погіршення ситуації на кордоні Росії та України.

Раніше Абрамович втратив 580 млн через можливе вторгнення Росії в Україну.