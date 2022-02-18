Головне
Домінування Бо та провал українських біатлоністів: підсумки Олімпіади-2022 за 18 лютого
Сьогодні 15:28 1188
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 19 лютого
Сьогодні 18:02 531
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 12:38 40100
Крол став олімпійським чемпіоном на дистанції 1000 метрів
Сьогодні 12:02 412
Йоганнес Бо виграв мас-старт, Підручний посів 24 місце
Сьогодні 11:42 668
Швейцарець Регез завоював золоту медаль у скікросі
Сьогодні 10:02 385
Брезаз-Буше виграла мас-старт, Джима посіла 7 місце
Сьогодні 09:42 885
Китаянка Ейлін Гу здобула золоту медаль у хаф-пайпі
Сьогодні 06:08 438
Славія з Качарабою перемогла Фенербахче, ПСВ розібрався з Маккабі. Результати матчів 1/16 Ліги конференцій
Вчора 23:57 1134
Аталанта з Маліновським переграла Олімпіакос, Шериф Вернидуба переграв Брагу. Результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:55 1851
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Агентська компанія Шаблія - у ТОП-10 за загальною сумою переходів у світі взимку

Сьогодні 22:34 120 0
Загальна сума угод склала 28,34 мільйонів євро
Агентська компанія Шаблія - у ТОП-10 за загальною сумою переходів у світі взимку
#Лєднєв, #Віталій Миколенко, #Вадим Шаблій, #ProStar

Джерело - Чемпіон.

Transfermarkt представив світові футбольні агенства, які сумарно організували найприбутковіші угоди у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Zorya Londonsk.

На 7-му місці розташувалася компанія Prostar, яка належить українському агенту Вадиму Шаблію.

Вона організувала 53 повноцінні трансфери (найбільше у рейтингу), 24 оренди та 5 продовжень контрактів.

Загальна сума угод становить 28,34 мільйона євро.

ProStar брав участь у переходах Віталія Миколенка та Богдана Лєднєва.

Раніше екснападник Шахтаря звинуватив Шаблія у завершенні своєї кар'єри.

Коментарі ()
Популярне зараз
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 68288
Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати 8510
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 40100
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 18 лютого. LIVE Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 18 лютого. LIVE 4823
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати 10460
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 139280
Рекомендуємо
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 17075
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 170482 6
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 18577
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 7583
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 36628 1
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 11071