Загальна сума угод склала 28,34 мільйонів євро

Джерело - Чемпіон.

Transfermarkt представив світові футбольні агенства, які сумарно організували найприбутковіші угоди у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Zorya Londonsk.

На 7-му місці розташувалася компанія Prostar, яка належить українському агенту Вадиму Шаблію.

Вона організувала 53 повноцінні трансфери (найбільше у рейтингу), 24 оренди та 5 продовжень контрактів.

Загальна сума угод становить 28,34 мільйона євро.

ProStar брав участь у переходах Віталія Миколенка та Богдана Лєднєва.

Раніше екснападник Шахтаря звинуватив Шаблія у завершенні своєї кар'єри.