Джерело - Чемпіон.
Transfermarkt представив світові футбольні агенства, які сумарно організували найприбутковіші угоди у зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє Zorya Londonsk.
На 7-му місці розташувалася компанія Prostar, яка належить українському агенту Вадиму Шаблію.
Вона організувала 53 повноцінні трансфери (найбільше у рейтингу), 24 оренди та 5 продовжень контрактів.
Загальна сума угод становить 28,34 мільйона євро.
ProStar брав участь у переходах Віталія Миколенка та Богдана Лєднєва.
Раніше екснападник Шахтаря звинуватив Шаблія у завершенні своєї кар'єри.