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Ротань: З погляду на результату - я вигнав би себе

Сьогодні 20:02 223 0
Тренер молодіжної збірної України розповів про цілі своєї праці
Ротань: З погляду на результату - я вигнав би себе
#Збірна України з футболу, #Ротань, #Україна U-21

Джерело - Sport Arena.

Молодіжна збірна України має готувати гравців для національної команди.

Про це заявив тренер збірної України U-21 Руслан Ротань.

"З погляду на результату - я вигнав би себе. Я вже багато про це говорив і залишаюся на своїй думці, що молодіжна збірна має готувати гравців для національної команди", - заявив наставник.

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"Це світова практика, так роблять скрізь. Найпрогресивніші збірні - це скандинавські. Вони спочатку створили програми розвитку від дитячо-юнацького футболу до національної збірної. Це правильна дорога", - сказав Ротань.

Нагадаємо, Ротань купив бутси гравцю Динамо.

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