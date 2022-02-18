Молодіжна збірна України має готувати гравців для національної команди.

Про це заявив тренер збірної України U-21 Руслан Ротань.

"З погляду на результату - я вигнав би себе. Я вже багато про це говорив і залишаюся на своїй думці, що молодіжна збірна має готувати гравців для національної команди", - заявив наставник.