Джерело - Sport Arena.
Молодіжна збірна України має готувати гравців для національної команди.
Про це заявив тренер збірної України U-21 Руслан Ротань.
"З погляду на результату - я вигнав би себе. Я вже багато про це говорив і залишаюся на своїй думці, що молодіжна збірна має готувати гравців для національної команди", - заявив наставник.
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"Це світова практика, так роблять скрізь. Найпрогресивніші збірні - це скандинавські. Вони спочатку створили програми розвитку від дитячо-юнацького футболу до національної збірної. Це правильна дорога", - сказав Ротань.
Нагадаємо, Ротань купив бутси гравцю Динамо.