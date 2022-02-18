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Де Дзербі: Мудрик може колись виграти Золотий М'яч

Сьогодні 19:44 201 0
Головний тренер Шахтаря розповів про молодь донецької команди
Де Дзербі: Мудрик може колись виграти Золотий М'яч
#Де Дзербі, #Денисов, #Мудрик, #Нерес, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У найближчі роки молоді гравці Шахтаря стануть лідерами збірної України.

Про це заявив наставник "гірників" Роберто Де Дзербі.

"Мудрик - це той футболіст, який може колись виграти Золотий М'яч. Я був зацікавлений у покупці Нереса. Я особисто переконував гравця перейти до Шахтаря", - заявив фахівець.

  АктуальноШахтар розгромив Астану в контрольному поєдинку. Мудрик відзначився голом

"Коли я прийшов, я не гарантував нікому з ветеранів місця в основі, вони нормально ставилися до цього. І своєю роботою самі заслужили місце в основі. У найближчі 5 років молоді гравці Шахтаря стануть лідерами збірної", - сказав Де Дзербі.

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