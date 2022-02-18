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Металіст 1925 - Оболонь 0:1. Огляд матчу

Сьогодні 17:39 63 0
Металіст 1925 поступився у контрольному матчі
Металіст 1925 - Оболонь 0:1. Огляд матчу
#Контрольний поєдинок, #Металіст 1925, #Оболонь

Джерело - Чемпіон.

Металіст 1925 поступився Оболоні на зборах у Туреччині.

Контрольний матч

18 лютого

Металіст 1925 - Оболонь 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 -  77 Черній 

Металіст 1925: Сидоренко (к), Капінус, Кверквелія (Батюшин 84), Ченбай, Коваленко І., Потімков Ю., Русин, Криськів, Емере, Фабіньо, Островський

Оболонь: Литвиненко, Осман, Бородай, Мате, Майданевич, Матяж (к), Лобов, Олійник, Слободян, Суханов, Батальський

Виходили на заміну: Федорівський, Тюрін, Дмитренко, Прокопенко, Сичевський, Потопальський, Мединський, Глошардін, Черній, Щебетун, Василенко

Вилучення: Фабіньо 83 

Нагадаємо, Металіст 1925 зіграє з чемпіоном Вірменії та Рухом на зборах.

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