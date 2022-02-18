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Інгулець розписав мирову з Відзевом у контрольному поєдинку

Сьогодні 16:45 125 0
Підопічні Лавриненка зіграли внічию з польською командою
Інгулець розписав мирову з Відзевом у контрольному поєдинку
#Відзев, #Інгулець, #Контрольний поєдинок

Джерело - Чемпіон.

Інгулець зіграв унічию з Відзевом у межах контрольного поєдинку на зимових зборах у Туреччині.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Контрлоьний поєдинок

18 лютого

Інгулець - Відзев 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 57, 1:1 - 59 Антві

Раніше Інгулець мінімально переграв Кривбас.

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