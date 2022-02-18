Інгулець розписав мирову з Відзевом у контрольному поєдинку

Джерело - Чемпіон.
Інгулець зіграв унічию з Відзевом у межах контрольного поєдинку на зимових зборах у Туреччині.
Матч завершився з рахунком 1:1.
Контрлоьний поєдинок
18 лютого
Інгулець - Відзев 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 57, 1:1 - 59 Антві
|№
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|1
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|4300
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Джерело - Чемпіон.
Інгулець зіграв унічию з Відзевом у межах контрольного поєдинку на зимових зборах у Туреччині.
Матч завершився з рахунком 1:1.
Контрлоьний поєдинок
18 лютого
Інгулець - Відзев 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 57, 1:1 - 59 Антві