Григорчук виділив потенціал молодих динамівців

Гравці Динамо, які виступають за Чорноморець на правах оренди, мають великий потенціал.

Про це розповів головний тренер одеського клубу Роман Григорчук.

"Багато уболівальників Чорноморця вважають команду фарм-клубом Динамо? Я не хочу коментувати те, що було у клубі до грудня минулого року. Це не моя справа. У Чорноморці працювали інші люди й вони ухвалювали рішення, які не можна критикувати. Ми не знаємо, яка ситуація була на той момент у клубі, які фінансові можливості. Адже сам потенціал молодих динамівців величезний", - сказав Григорчук.