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Григорчук виділив потенціал молодих динамівців

Сьогодні 12:31 213 0
Роман Григорчук прокоментував роботу клубу на трансферному ринку в зимове міжсезоння.
Григорчук виділив потенціал молодих динамівців
#Григорчук, #Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - BurBuzz.

Гравці Динамо, які виступають за Чорноморець на правах оренди, мають великий потенціал.

Про це розповів головний тренер одеського клубу Роман Григорчук.

"Багато уболівальників Чорноморця вважають команду фарм-клубом Динамо? Я не хочу коментувати те, що було у клубі до грудня минулого року. Це не моя справа. У Чорноморці працювали інші люди й вони ухвалювали рішення, які не можна критикувати. Ми не знаємо, яка ситуація була на той момент у клубі, які фінансові можливості. Адже сам потенціал молодих динамівців величезний", - сказав Григорчук.

Раніше Чорноморець у серії пенальті обіграв Верес.

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