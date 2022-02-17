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Ван Дейк: Ліверпулю довелося нелегко у матчі з Інтером

Сьогодні 10:31 118 0
Вірджіл ван Дейк прокоментував перемогу над Інтером
Ван Дейк: Ліверпулю довелося нелегко у матчі з Інтером
Фото - gettyimages
#Ван Дейк, #Вірджіл ван Дейк, #Інтер, #Ліверпуль, #Ліга чемпіонів

Джерело - uefa.com.

Ліверпуль заслужив на перемогу над Інтером у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів оборонець англійського клубу Вірджіл ван Дейк.

"Тут дуже нелегко грати. Це дуже хороша команда з відмінно поставленою грою, яку важко зламати. Зрештою, стандарти знову зіграли важливу роль. Ми провели солідний матч і досягли дуже гарного результату для гостьової зустрічі.

Вони дуже добре боронилися. Нам довелося нелегко, але, на мій погляд, ми заслужили на цю перемогу. У Ліверпулі буде не легше.

Розуміли, що можемо опинитися під тиском, бо це Ліга чемпіонів. Ще до матчу обговорювали, що нам доведеться терпіти, і ми маємо бути готовими до цього. Ми дуже добре зіграли та зберегли ворота на замку", - відзначив ван Дейк.

Нагадаємо, Ліверпуль переграв Інтер.

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