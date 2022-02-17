Індзагі: Інтер заслужив інший результат

Інтер зіграв свій найкращий матч у сезоні проти Ліверпуля в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер міланського клубу Сімоне Індзагі.

"Важко знайти слова після такої поразки. Я пишаюся тим, що хлопці зробили сьогодні. Ми показали дуже хорошу гру, особливо в перші 25 хвилин другого тайму, коли явно заслуговували на забитий м'яч.

Була чудова атмосфера на Сан-Сіро. Вболівальники підтримували нас від початку до кінця. Я хочу вибачитись за те, що ми не змогли подарувати їм той результат, на який усі ми сподівалися. Але я вважаю, що сьогодні ми провели найкращий матч у сезоні, особливо з урахуванням того, яка команда була у нас в суперниках.

У футболі все часом вирішують дрібниці. Сьогодні вирішальним став удар Фірміно головою. Проте цей матч має надати нам впевненості, адже ми здорово зіграли. Ми не заслуговували на поразку, але це футбол. Пишаємося тим, що провели відмінний матч проти однієї з найкращих команд у Європі.

Зараз у нас мало надії, але ми поїдемо на Енфілд, щоб зіграти якнайкраще, а там — подивимося. Ми знали, що Ліверпуль використовуватиме пресинг, але ми теж добре це робили і, як я вже сказав, мені здається, що ми заслужили на інший результат", — сказав Індзагі.