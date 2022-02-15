"Містяни" можуть придбати юного нападника

Джерело - Чемпіон.

Нападник Атлетіко Мінейро Савіо Морейра може перейти до Манчестер Сіті.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Клуб лідирує у гонці за підписання 17-річного футболіста. Сіті запропонував бразильському клубу 6,5 мільйона євро та бонуси, також можливі додаткові виплати у разі подальшого продажу гравця.

Якщо Сіті придбає Савіо, то може віддати його в оренду в ПСВ.

Також з приводу трансферу гравця з Атлетіко зв'язувалися Арсенал та група Ред Булла.

Нагадаємо, Манчестер Сіті планує продовжити контракт із Фернандінью.