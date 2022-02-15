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Манчестер Сіті хоче підписати 17-річного форварда Атлетіко Мінейро Савіо

Сьогодні 17:32 131 0
"Містяни" можуть придбати юного нападника
Манчестер Сіті хоче підписати 17-річного форварда Атлетіко Мінейро Савіо
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Атлетіко Мінейро, #Манчестер Сіті, #ПСВ, #Футбольні трансфери, #Савіо Морейра

Джерело - Чемпіон.

Нападник Атлетіко Мінейро Савіо Морейра може перейти до Манчестер Сіті.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Клуб лідирує у гонці за підписання 17-річного футболіста. Сіті запропонував бразильському клубу 6,5 мільйона євро та бонуси, також можливі додаткові виплати у разі подальшого продажу гравця.

Якщо Сіті придбає Савіо, то може віддати його в оренду в ПСВ.

Також з приводу трансферу гравця з Атлетіко зв'язувалися Арсенал та група Ред Булла.

Нагадаємо, Манчестер Сіті планує продовжити контракт із Фернандінью.

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