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УПЛ може перенести відновлення сезону через ескалацію російських військ на кордоні з Україною

Сьогодні 16:17 90 0
Також можуть перенести матч Спортінг - Динамо в Юнацькій лізі УЄФА
УПЛ може перенести відновлення сезону через ескалацію російських військ на кордоні з Україною
#Динамо Київ, #Спортінг, #УЄФА, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Meta-ratings.

УПЛ може перенести старт весняної частини чемпіонату через погіршення політичної ситуації в Україні.

Про це повідомляє Meta-ratings.

Цей варіант розглядається в кулуарах організації.

Також, до УЄФА звернувся Спортінг, юнацька команда якого має зіграти з Динамо у 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

Кияни можуть провести домашній матч у Львові або на нейтральному полі.

УЄФА опрацьовує можливості для інших змін у календарі щодо домашніх міжнародних ігор українських клубів та збірних під егідою УЄФА, або вимагатиме від української сторони додаткових заходів безпеки.

Раінше Абрамович втратив 580 млн через можливе вторгнення Росії в Україну.

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