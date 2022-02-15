Джерело - Meta-ratings.
УПЛ може перенести старт весняної частини чемпіонату через погіршення політичної ситуації в Україні.
Про це повідомляє Meta-ratings.
Цей варіант розглядається в кулуарах організації.
Також, до УЄФА звернувся Спортінг, юнацька команда якого має зіграти з Динамо у 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.
Кияни можуть провести домашній матч у Львові або на нейтральному полі.
УЄФА опрацьовує можливості для інших змін у календарі щодо домашніх міжнародних ігор українських клубів та збірних під егідою УЄФА, або вимагатиме від української сторони додаткових заходів безпеки.
Раінше Абрамович втратив 580 млн через можливе вторгнення Росії в Україну.