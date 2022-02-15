Аченлотті: Бейл не виявляв неповаги до команди

Гравець Реала Гарет Бейл може завершити кар'єру у мадридському клубі.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Карло Анчелотті.

"Бейл не виявляв неповаги до своїх партнерів по команді. Він добре тренується та працює як професіонал.

Він хоче закінчити тут так, як цього заслуговує, тому що він допоміг нам виграти Лігу чемпіонів і зробив багато важливих речей. Думаю, хороше завершення тут буде позитивним для його кар'єри", - відзначив Анчелотті.