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Аченлотті: Бейл не виявляв неповаги до команди

Сьогодні 11:28 156 0
Карло Анчелотті прокоментував кар'єру Гарета Бейла
Аченлотті: Бейл не виявляв неповаги до команди
Фото - gettyimages
#Анчелотті, #Бейл, #Реал Мадрид, #Ла-Ліга

Джерело - sport.ua.

Гравець Реала Гарет Бейл може завершити кар'єру у мадридському клубі.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Карло Анчелотті.

"Бейл не виявляв неповаги до своїх партнерів по команді. Він добре тренується та працює як професіонал.

Він хоче закінчити тут так, як цього заслуговує, тому що він допоміг нам виграти Лігу чемпіонів і зробив багато важливих речей. Думаю, хороше завершення тут буде позитивним для його кар'єри", - відзначив Анчелотті.

Контракт Бейла з Реалом закінчується наприкінці нинішнього сезону. У нинішній кампанії на рахунку 32-річного валлійця 1 гол у 4 матчах Ла Ліги.

Нагадаємо, сім'я Бейла просить гравця проявити себе в Реалі.

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