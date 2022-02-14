Португалець вдарив директора Спортінга

Джерело - A Bola.

Захисник Порту Пепе може отримати дискваліфікацію на тривалий термін.

Про це повідомляє A Bola.

Після закінчення матчу проти Спортінга (2:2) почалася сутичка між гравцями та співробітниками команд, під час якої Пепе вдарив директора Спортінга.

Згідно з дисциплінарним регламентом ліги, футболіст може бути дискваліфікований на строк від двох місяців до двох років.

Таке ж покарання загрожує гравцеві Спортінга Бруно Табате, який штовхнув директора Порту.

Нагадаємо, Бенфіка з Яремчуком обіграла Санта-Клару у чемпіонаті Португалії.