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Пепе можуть дискваліфікувати на строк від 2 місяців до 2 років

Сьогодні 23:09 64 0
Португалець вдарив директора Спортінга
Пепе можуть дискваліфікувати на строк від 2 місяців до 2 років
#Пепе, #Порту, #Спортінг, #Чемпіонат Португалії, #Табате

Джерело - A Bola.

Захисник Порту Пепе може отримати дискваліфікацію на тривалий термін.

Про це повідомляє A Bola.

Після закінчення матчу проти Спортінга (2:2) почалася сутичка між гравцями та співробітниками команд, під час якої Пепе вдарив директора Спортінга.

Згідно з дисциплінарним регламентом ліги, футболіст може бути дискваліфікований на строк від двох місяців до двох років.

Таке ж покарання загрожує гравцеві Спортінга Бруно Табате, який штовхнув директора Порту.

Нагадаємо, Бенфіка з Яремчуком обіграла Санта-Клару у чемпіонаті Португалії.

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