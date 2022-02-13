Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко відмінно зіграв у матчі 25-го туру АПЛ проти Норвіча (4:0).

Про це розповів наставник "містян" Жузеп Гвардіола.

"Нам потрібні усі гравці складу. Коли Зінченко не грає, бо Канселу у хорошій формі - він знає та приймає це. У матчі з Норвічем Зінченко був винятковим", - заявив фахівець.

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"Цього сезону було багато змагань, всі залучені, ми не можемо грати з 11 футболістами. Тепер у нас матчі щотри дні, постійні переїзди - нам потрібні свіжі ноги", - сказав Гвардіола.