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Гвардіола про матч з Норвічем: Зінченко був винятковим

Сьогодні 19:18 235 0
Іспанець виділив українця в матчі АПЛ
Гвардіола про матч з Норвічем: Зінченко був винятковим
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Жузеп Гвардіола, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Норвіч

Джерело - Manchester Evening News.

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко відмінно зіграв у матчі 25-го туру АПЛ проти Норвіча (4:0).

Про це розповів наставник "містян" Жузеп Гвардіола.

"Нам потрібні усі гравці складу. Коли Зінченко не грає, бо Канселу у хорошій формі - він знає та приймає це. У матчі з Норвічем Зінченко був винятковим", - заявив фахівець.

  АктуальноНорвіч - Манчестер Сіті 0:4. Огляд матчу

"Цього сезону було багато змагань, всі залучені, ми не можемо грати з 11 футболістами. Тепер у нас матчі щотри дні, постійні переїзди - нам потрібні свіжі ноги", - сказав Гвардіола.

Нагадаємо, Гвардіола назвав дві найкращі команди світу.

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