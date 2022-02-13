Валенсія поступилася Алавесу, Бетіс виграв у Леванте. Результати 24 туру Ла-Ліги

Відбулися матчі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 лютого, відбулися матчі 24 туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

24 тур, 13 лютого

Алавес - Валенсія 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 14 Ндіає, 1:1 - 62 Гуедеш(П), 2:1 - 76 Хоселу(П)

Леванте - Бетіс 2:4 (1:3)

Голи: 0:1 - 14 Фекір, 0:2 - 29 Гонсалес, 0:3 - 42 Карвалью, 1:3 - 43 Гомес, 2:3 - 47 Гомес, 2:4 - 49 Фекір

Сьогодні відбудеться ще 2 матчі в чемпіонаті Іспанії:

19:30. Реал Сосьєдад - Гранада

22:00. Еспаньйол - Барселона

Нагадаємо, Сельвія перемогла Ельче.